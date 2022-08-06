رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة دمياط.. الاستعلام الآن بالاسم ورقم الجلوس

تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط، والتي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2022.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022 ، و يبحث طلاب الثانوي العام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، كذلك عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وتفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.

وتشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة 2022 في محافظة دمياط والبالغ عددهم 12 ألفًا و217 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022 في محافظة دمياط، يظهر من خلاله درجات النجاح والرسوب في شعبة الأدبي، وشعبة علمي علوم، وشعبة علمي رياضة.

الاستعلام الآن عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة دمياط مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وتظهر آخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني.

ومن المتوقع أن تظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط، وكذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء أمس نتيجة الشهادة الثانوية 2022.

وسيعلن وزير التربية والتعليم تفاصيل وإحصائيات نتيجة الصف الثالث الثانوى الساعة العاشرة صباحا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوى الذين خاضو الامتحانات العام الجاري، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا.

منهم 268 ألفا و897 طالبا بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأدي طلاب الصف الثالث الثانوى امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات

يذكر أن وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي أساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة ما يعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

واجتمع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي نهاية الأسبوع الماضي.

وبحث الوزيران مؤشرات نتيجة الشهادة الثانوية، واستعداد التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات.