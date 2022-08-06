رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة بورسعيد .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بورسعيد ، و التي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة ، و ذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة .

و اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 المصرية للعام الدراسي 2021-2022 ، و ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.

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و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

كان قد أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة أدوا امتحان نهاية العام الدراسى 2021 – 2022 .

و بلغ ان إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة منهم 2729 من البنات و 2183 من البنين ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1091 طالبا وطالبة بالشعبة العلمى رياضيات و 1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمى علوم.‏

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة بورسعيد ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة بورسعيد ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أعلن الأسبوع الجاري ان نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

و قال شوقي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أضاف شوقي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022، كما انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

للاستعلام عن نتيجة الثانوية من هنــــا

كما ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت، مشيرا إلي انه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد، وجاري الإعلان قريباً عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.