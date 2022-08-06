رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

يبحث ما يقرب من 36 ألفا و699 طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي في محافظة الغربية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس و نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس عبر مواقع البحث على الشبكة العنكبوتية الانترنت .

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الغربية ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أعلن الأسبوع الجاري ان نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

و قال شوقي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أضاف شوقي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية، كما انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

كما ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت، مشيرا إلي انه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد، وجاري الإعلان قريباً عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

وتقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الغربية ، و التي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة ، و ذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة .

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية أعلنت ان امتحانات الثانوية العامة 2021/2022 تقدم لها 36 ألفا و699 طالبا وطالبة .

منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة في محافظة الغربية .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في محافظة الغربية ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة الغربية ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام الأن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس محافظة الغربية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في الغربية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

وكان قد طمأن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، ستكون من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .