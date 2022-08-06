رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس ، و التي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة ، و ذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية.

و أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية قبل الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 49 ألفا و682 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة.

حيث سيتم اليوم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس وذلك عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس.

و قالت المديرية أن منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمي رياضة، و14 ألفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، وذلك في 1496 لجنة منتشرة بمدن وقرى المحافظة.

و أضافت المديرية أنه تم إجراء امتحانات الثانوية العامة في 1496 لجنة منتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة لنحو 17 إدارة تعليمية .

و ترتفع عمليات بحث طلاب وطالبات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 في محافظة الدقهلية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس و نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في محافظة الدقهلية ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة الدقهلية ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام الأن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس محافظة الدقهلية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية مع معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2022 .

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

و بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

و لفت شوقي الي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أشار شوقي الي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

و أكد شوقي انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت.

و أضاف شوقي أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد، وجاري الإعلان قريباً عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.