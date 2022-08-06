رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

يستعد طلاب وطالبات مرحلة الثانوية العامة في معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية ، و التي من المنتظر أن تظهر خلال الأسبوع القادم بداية من يوم غدا السبت .

و بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

الاستعلام الأن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية بالاسم و رقم الجلوس

يستطيع طلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة الشرقية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم ، و ذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت.

و أضاف شوقي أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و أشار شوقي الي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

و أكد شوقي انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

و يتم خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 .

و لفت شوقي الي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.