رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة المنوفية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة المنوفية ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

و تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، و التي من المنتظر أن تظهر خلال الأسبوع القادم بداية من يوم غدا السبت .

حيث يوضح رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة المنوفية ، درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام الأن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس محافظة المنوفية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة المنوفية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

و بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ اليوم السبت.

و أضاف شوقي أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و أشار شوقي الي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

و أكد شوقي انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و لفت شوقي الي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.