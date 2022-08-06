رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

تقدم بوابة المال الإلكترونية الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة محافظة الإسكندرية 2022 عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، و التي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

و ترتفع عمليات بحث طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في محافظة الإسكندرية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية و نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

و أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 49683 طالب، منهم 20526 الشعبة الأدبية ، و 26947 للشعبة العلمية، و نحو 2210 طالب دولى .

حيث تم تأدية الإمتحانات أمام 135 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية الثمانية ، كما تم خلالها تجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال، و10 استراحات للسيدات.

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة الإسكندرية ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس محافظة الإسكندرية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

و بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ اليوم السبت.

و أضاف شوقي أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و لفت شوقي الي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أشار شوقي الي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022 ، و التي ستظهر عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

و أكد شوقي انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب وذلك عند معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس.