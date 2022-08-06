رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة أسيوط .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة أسيوط .

و التي من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة ، و ذلك لطلاب وطالبات الثانوية العامة .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة اسيوط .

حيث يبحث طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط والبالغ عددهم 28 ألف و376 طالب وطالبة موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 15752 طالب وطالبة علمى علوم، و2003 طالب وطالبة علمى رياضة، و9622 طالب وطالبة أدبي، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة اسيوط للعام الدراسي 2021-2022 .

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك .

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة أسيوط ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام الأن عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة اسيوط بالاسم و رقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة أسيوط مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة اسيوط ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أعلن الأسبوع الجاري ان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

و قال شوقي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أضاف شوقي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، كما انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

كما ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت، مشيرا إلي انه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و أوضح شوقي أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لم تكتمل بعد، وجاري الإعلان قريباً عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.