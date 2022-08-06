رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة الان علي موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي حاليا وذلك في إطار مراقبة الطلاب وأولياء الأمور لإعلان نتائج الطلاب، وتستعرض بوابة المال من خلال هذا التقرير موعد إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوي العام 2022 ورابط الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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يتابع كافة أولياء الأمور والشعب المصري نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي عن بعد عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة الأخبار المتداولة عبر المنصات الإلكترونية لا أساس لها من الصحة وأن النتائج الطلاب مازالت في مرحلة التجهيز الأخيرة التي تتم في الكنترول العام ولم تدخل بعد مكتب الوزير لاعتمادها رسميا ,رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح الوزير أن عملية المراجعة النهائية لكشوف الطلاب معقدة حيث تتم بدقة لعدم تعرض أي طالب للظلم في الدرجات وذلك بالإضافة إلى تقييم الطلاب لمعرفة المستحقين لدرجات الرأفة والتي تمنح فقط للطلاب الذين على أعتاب الرسوب فقط دون غيرهم والتي تغير من حالة الطالب من راسب إلى ناجح.

يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «المال» اضغط هنــــــــــا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، والذي من المفترض أن تكون خلال الشهر الحالي.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتيجة لم يأت أي تسريبات حولها، وما يتم تداوله بشأن إعلانها غير صحيح، وأكد الوزير في تصريحات تليفزيونية له.

وتابع شوقي أن شائعات العام الماضي عن الثانوية العامة يتم تكرارها هذا العام، ولا يوجد داع للتوتر بشأن نتيجة الثانوية العامة، وعلق:” أعلنا موعد نتيجة الثانوية العامة من 1 إلى 7 أغسطس، ولا صحة لما يتم تداوله عن نسب النجاح والتنسيق”.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة تقع في مأزق الشائعات والمحاولات المستميتة من أجل التشكيك في مصداقيتها و نتائج التصحيح منذ العام الماضي، وذلك عبر وسائل مختلفة كان آخرها ادعاء القدرة على تغيير النتائج والتلاعب بها , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كما قام شوقي بنشر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أن كل الادعاءات بالقدرة على التلاعب في نتائج التصحيح كاذبة ومضللة وهي عبارة عن عمليات نصب محترفة، وطالب من الجميع بعدم الانسياق خلفها أو نشرها، وأضاف وزير التربية والتعليم، أن قل ما يقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم فقط , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , نتيجة الثانوية العامة 2022 natiga4dk