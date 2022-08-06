من المنتظر أن تكون رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة بعد ساعات من الآن.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد ساعات من الآن إلكترونيا .

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2022 مساء أمس.

وسيعلن وزير التربية والتعليم كافة تفاصيل واحصائيات نتيجة الشهادة الثانوية 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك من خلال الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الفيس بوك علي الرابط التالي:https://www.facebook.com/egypt.moe

ومن المقرر أن يعلن الوزير أسماء العشرة الأوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي).

وفي حالة تساوى أكثر من طالب في ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يتم ترتيبها أبجديا.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 متاحة بعد ساعات من الآن

وسيعقب إعلان النتيجة أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة بعد ساعات للطلاب من جميع المحافظات .

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط موحدا للحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية إليكترونيا بالاسم ورقم الجلوس للطلاب من جميع المحافظات .

ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية 2022، بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي: https://thanwya.emis.gov.eg/

طرق الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذين خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي طلاب الصف الثالث الثانوى امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وقامت وزارة التربية والتعليم بوضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين وذلك بالنسبة الطلاب خاصة الذين يحتاجون إلى أقل من 4 درجات من أجل الوصول إلى درجة النجاح في كل مادة.

وتختلف درجات الرأفة من مادة إلى أخرى وكذلك يوجد لها حد أقصى .

وكانت في العام الدراسي الماضي تساوي عشرة بالمئة لكل مادة أي أن المادة التي يكون مجموع درجاتها 60 درجة يكون الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات .

ولا يحصل كل الطلاب على درجات الرأفة وإنما توضع الدرجات للطلاب الذين يحتاجون إلى الوصول إلى درجة النجاح فقط.

أو الطلاب الراسبين في أكثر من مادة ويحتاجون درجة الرأفة من أجل دخول امتحانات الدور الثاني بدلا من إعادة العام الدراسي من جديد.

تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين لكي تحافظ على مستقبل هؤلاء الطلاب خاصة الذين يحتاجون إلى أقل من 4 درجات من أجل الوصول إلى درجة النجاح في كل مادة.وتختلف درجات الرأفة من مادة إلى أخرى وكذلك يوجد لها حد أقصى وكانت في العام الدراسي الماضي تساوي عشرة بالمئة لكل مادة أي أن المادة التي يكون مجموع درجاتها 60 درجة يكون الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات وهكذا.ولا يحصل كل الطلاب على درجات الرأفة وإنما توضع الدرجات للطلاب الذين يحتاجون إلى الوصول إلى درجة النجاح فقط، أو الطلاب الراسبين في أكثر من مادة ويحتاجون درجة الرأفة من أجل دخول امتحانات الدور الثاني بدلا من إعادة العام الدراسي من جديد. https://natega.elwatannews.com/