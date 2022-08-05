تعرف علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

حددت وزارة التربية والتعليم ، رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقعها الرسمي .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المرجح أن يتم إتاحة النتيجة بحد أقصي الأحد المقبل عبر رابط نتيجة الثانوية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وزارة التربية والتعليم

وسيتمكن الطلاب من جميع المحافظات الحصول علي النتيجة إلكترونيا من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية و التعليم الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

و للحصول علي النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية من خلال بعض المواقع الإخبارية أو عبر بوابة الثانوية العامة 2022 علي الرابط التالي :https://www.thanwya.com/vb/

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اكد في تصريحات إعلامية سابقة عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في المواعيد المقررة مسبقا .

واوضح الوزير أن نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري المعلن عنها سابقا تعني من 1إلي 7 أغسطس.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

وكانت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي قد تضمنت نسبة نجاح عامة 74% .

وبلغت في شعبة علمي علوم 76%،و في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% .فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.

وتضمنت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب علي الدرجة النهائية.

حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة.

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.