رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس | الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المرجح إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بحد أقصي الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس.

وسيقوم الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بإتاحة النتيجة فور اعتمادها من قبل الوزير وإعلان أوائل الثانوية العامة 2022 ومؤشرات النجاح.

ومن المنتظر أن يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2022.

وسيتضمن المؤتمر الإعلان عن نسب النجاح العامة ونسب النجاح بالشعبتين العلمية والأدبية وقائمة الطلاب الأوائل .

الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط التالي :https://g12.emis.gov.eg/

كما ستتيح التعليم الاستعلام عن النتيجة من خلال بعض المواقع الإخبارية .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وللحصول علي النتيجة يقوم الطالب بالدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن ثم إدخال رقم الجلوس و الحصول علي النتيجة بالمجوع الكلي .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد التقي د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، لمناقشة نتيجة الشهادة الثانوية.

كما بحث الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد.

وكذلك فرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة و المعادلة (العربية والأجنبية) و الفنية.

و ناقش الوزيران أيضا الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسارا أكاديميا واضحا ومتناسبا مع احتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وادي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وخضفت التعليم العالي الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات العام الماضي مع انخفاض مجاميع الثانوية العامة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.