رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 ... بالاسم ورقم الجلوس شعبة أدبي وعلمي

يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

ومن المنتظر أن تقوم التعليم بإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، قبل يوم 7 أغسطس الجاري .

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان الرسمي عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس.

موعد إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

واوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه علي الفيس بوك أمس إن الأسبوع الأول من أغسطس يمتد من 1إلي 7 أغسطس , نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وعقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية ، ستيمكن الطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي :http://emis.gov.eg/

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم ، ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات يبلغ ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب .

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وستقوم بدورها وزارة التعليم العالي ، بالاعلان عن فتح المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكانت التعليم العالي خفضت العام الماضي الحدود الدنيا للقبول بالجامعات علي خلفية تراجع مجانيه طلاب الشهادة الثانوية 2022 , للحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة العام الماضي 2021

وبلغت نسب نجاح العام الماضي للثانوية العامة74%، وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 76%، وفي شعبة علمي رياضيات 76%.

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.

وطبقا لنتيجة الثانوية العامة العام الماضي تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة .

وفي شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب علي الدرجة النهائية .

فضلا عن عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية علي مجاميع من 95% فأكثر .

وتراجع اعداد الطلاب الحاصلين علي مجموع من 90% إلي 95% في الشعبة العلمية “ علوم ورياضيات “ إلي 20 الف و 190 طالب.

و حصل العام الماضي حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85% , نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس