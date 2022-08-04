حددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، للحصول علي النتيجة إلكترونيا.

وسيتمكن الطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، مطلع الأسبوع المقبل .

وستقوم التعليم باتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية التعليم ، إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي عقب إعلانها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من بوابة الثانوية العامة.

وذكر د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، في مداخلة تليفونية علي قناة صدي البلد ، مساء الاثنين انما ينشر في بعض المواقع الإلكترونية عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.

وقال الوزير “لا داعي للتوتر وإثارة البلبلة، أنا لا أعرف أي شئ عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس أو نسب النجاح حتى الآن.

ولفت الوزير إلي أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة أدها 708 آلاف طالب وطالبة من خلال 10 ملايين “بابل شيت” يتم تدقيقهم.

وقال الوزير عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة” وتحتاج لوقت .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ..اعرف درجتك



ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، من خلال الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم .

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس .

ثم تظهر النتيجة بالدرجات وموقف الطالب ناجح ام راسب أم دور ثاني .

وناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم ، المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2022.

كما ناقش الوزيران استعدادات التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات 2022-2023.

وستقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن بدء المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ودراسة المجاميع التكرارية .



جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذي خاضو الامتحانات، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات):

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .