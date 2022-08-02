رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .. 3 خطوات للاستعلام لمعرفة مجموعك الكلى



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، والمنتظر إعلانها قبل نهاية الأسبوع الثاني أغسطس الجاري .. تعرف علي لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وفي هذا السياق تقدم المال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، وخطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط في جميع المحافظات , للطلاب من كافة محافظات الجمهورية .

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

ومن المتوقع أن يعقد د.طارق شوقي مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وسيتضمن المؤتمر الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022، ومؤشرات النجاح الكلية ، وإعداد الراسبين ، وكذلك شرائح المجاميع .

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط التالي :http://emis.gov.eg/

خطوات الحصول علي النتيجة إلكترونيا

وللحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة.

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة 2022 ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .



جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضو الامتحانات يبلغ ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

امتحانات الثانوية العامة 2022

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

مؤشرات تنسيق الجامعات العام الماضي

وخضفت التعليم العالي الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات العام الماضي مع انخفاض مجاميع الثانوية العامة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

وشهدت مجاميع الثانوية العامة تراجعا كبيرا العام الماضي ، حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة .

و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%.

وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.

وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%، و، في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% .

فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.