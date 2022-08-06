متاحة عندنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يفصلنا ساعات قليلة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، لذا تصدرت محركات البحث خاصةً «جوجل»، عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، عند اعتماد النتائج تظهر علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة برقم الجلوس وبكل سهولة من بوابة المال عبر الرابط التاليhttps://natega……org/ أو من خلال رابط الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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الثانوية العامة 2022

بدأت الامتحانات في يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022، وظلت مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 21 يوليو الماضي.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اضغط هنـــا

من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

ويعد موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الأساسي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وهو موقع رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/.

1- يتم التقدم بطلب التظلم بعد خمسة عشر يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

2- على الطالب تحديد المواد التي يريد إعادة تصحيحها، ومواعيد الاطلاع عليها.

3- يتم حصيل رسوم من الطالب بقيمة قدرها «300 جنيه» لكل مادة.

4- تودع الرسوم التي يدفعها الطلاب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

5- وبعد تقديم التظلم في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

6- إذا كان الطالب يستحق درجات أخرى يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.

للحصول على نتيجة الثانوية من هنـــا