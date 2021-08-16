رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم فقط.. استعلم الآن

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات



ويمكن للطلاب من كل محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكل المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية، غدا الثلاثاء 17 أغسطس نتيجة الثانوية العامة 2021 .

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وستبث وزارة التربية والتعليم مؤتمر الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن التلفزيون المصري سينقل البث المباشر لمؤتمر إعلان النتيجة ، كما ستنقله صفحة الوزارة الرسمية على اليوتيوب مباشرة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم اتاحت نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سبق أن أعلن أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، أظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

جدير بالذكر أن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية ما أطلق عليها إعلامياً ” دفعة التابلت”.