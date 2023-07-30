رابط نتيجة الثانوية العامة.. لينك شغال للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المواد وحالتهم بإدخال رقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

وفيما يتعلق بنسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وأن 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

أما في مادة الفيزياء، فقد بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وبالنسبة للغة العربية، فقد تجاوزت نسبة النجاح 90%، وفي المادة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91%. وحصل 1.5% من عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر في اللغة العربية، وتجاوزت نسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر في المادة الثانية 20% من عدد الطلاب.

وفي مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

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