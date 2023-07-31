رابط نتيجة الثانوية العامة.. اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات برقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم وإدخال رقم جلوسهم للحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

– الدخول على بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

– اضغط على متابعة

– تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

اضغط هنـــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل عبر موقعنا.

ونوفر لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد إعلانها واعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المواعيد الرسمية المعلن عنها.

يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر والقلق بسبب تداول العديد من المعلومات حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2023. ولكن، قامت الوزارة بتوضيح الموضوع اليوم وأكدت على موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 والإعلان عنها رسميًا في مؤتمر صحفي مرتقب، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

وحرصًا من موقعنا على تقديم آخر أخبار التعليم ومواعيد نتائج الطلاب، سنقدم لكم فيما يلي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والذي سيتوفر للطلاب خلال الدقائق المقبلة، وأسرع وأسهل طريقة للحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نوفر لكم رابط خاص جديد بعد انتهاء مرحلة التسجيل، وهو رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلالنا، حيث على أولياء الأمور والطلاب الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

– الدخول على بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

– اضغط على متابعة

– تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

اضغط هنـــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة البحث الأكثر تداولاً على محرك البحث “جوجل” اليوم في مختلف مناطق مصر، وذلك بعدما كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية خلال دقائق على الرابط المفعل لوزارة التربية والتعليم.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد قامت بتسليم النتيجة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لاعتمادها وإعلان أسماء الأوائل.

من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي متوقع اليوم، حيث سيتصل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأوائل الثانوية العامة لدعوتهم لحضور المؤتمر.

وسيتم إتاحة النتيجة برقم جلوس الطالب عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء المؤتمر عبر هذ الرابط (لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 اضغط هنــا)

وفي سياق آخر، قام وزير التربية والتعليم بزيارة الكنترول الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة للاطلاع على استعدادات نتيجة الثانوية العامة 2023، وسيتم عرض النتيجة على رئيس مجلس الوزراء قبل إعلانها في المؤتمر، كما سيتم عرضها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الحد الأدنى لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولى للقبول.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، صباح اليوم نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة والتي تجاوزت 89%، كما حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بنسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان. وأشار إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق وصلت إلى 91.9%.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم عن نسب النجاح في مواد امتحانات الثانوية العامة بشعبها المختلفة، حيث بلغت نسبة نجاح مادة اللغة العربية 90%، ومادة اللغة الأحنبية الأولى 91%، ومادة اللغة الأجنبية الثانية 91%، ومادة الفيزياء 91%، ومادة الكيمياء 88%، ومادة الرياضيات التطبيقية 88%، ومادة الجغرافيا 91%، ومادة التاريخ 90.2%، ومادة الجيولوجيا 91%، ومادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

وأكدت المصادر أن وزير التعليم يتابع كافة تفاصيل النتائج ويعمل على تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة، فيما يقوم العاملون في وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات النتائج الإلكترونية تمهيدًا لإعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد لحظات من اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم إعلان نتيجة الثانوية العامة ويتمكن الطالب الحصول على النتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بالحطوات التالية

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

– الدخول على بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

– اضغط على متابعة

– تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

اضغط هنـــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس