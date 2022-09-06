أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444 لحملة الثانوية للعام الدراسي 1444ه، وأسماء المرشحين في القبول المبدئي للانضمام إلى الكليّة التابعة لوزارة الحرس الوطني.

ويمكن لجميع المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولي عبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية، من خلال الرابط الرسمي الذي أتاحته الكليّة من أجل استعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وفي حال قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض خلال السطور التالية، رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

يمكن لجميع المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولى عبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي أتاحته الكلية من أجل استعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وفي حال قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية.

يقوم الطالب باستكمال باقي الإجراءات من أجل الترشيح النهائي، والذي سيشمل أسماء المنضمين فعليا إلى الكلية لتأهيلهم للانضمام إلى صفوف الحرس الوطني بالسعودية.

نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، بشكل رسمي، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات المُصغر تويتر عن ظهور نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية، وكان ذلك من خلال لجنة القبول بالوزارة، وقد كشفت عن نتائج القبول من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، ولذلك يجب على من تم قبوله وترشيحه أن يحضر في الموعد المحدد لاستكمال باقي الإجراءات.

ويجب على المقبولين اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الحضور أمام لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، مع ضرورة الالتزام بالزي المطلوب وإحضار كافة المستندات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

قم بالدخول على رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) https://www.kkmar.gov.sa/NafathInter/GetSResults.aspx.

قم باختيار نتائج الترشيح الأولي.

يجب على الطالب بتدوين رقم الطلب الإلكتروني الذي تقدم به.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على عرض النتيجة.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444