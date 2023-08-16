رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم Tawjihi jo

ينتظر العديد من طلاب الأردن بفارغ الصبر إعلان نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023، والتي سيتم الكشف عنها في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس الجاري ، وقد وجّه الدكتور محمد خير أبو قديس رسالة إلى الطلاب لتطمئنهم بأن نتائج هذا العام تشهد تحسنًا عن السنوات الماضية. وفيما يتعلق بامتحان الكيمياء، أعلنت الوزارة أن 691 طالبًا حققوا الدرجة الكاملة في هذه المادة، وبلغت نسبة النجاح حوالي 77.9% ، ويُذكر أن هذه المرحلة من أهم المراحل التي يتحدد بها مستقبل الطلاب المهني والتعليمي. وبعد إعلان النتائج، ينتظر الطلاب تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة للاطلاع على نتائجهم.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

يمكن للطلاب الأردنيين الاستعلام عن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. وفي الساعات الأخيرة، كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، محمد كنانة، تفاصيل موعد ظهور هذه النتائج، وأعلن عن المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة اليوم للإفصاح عن كل ما يتعلق بالنتائج. وأكدت الوزارة أن عملية تصحيح امتحانات الطلاب قد انتهت في الأيام الماضية في جميع المحافظات، وأن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم عبر الرابط الرسمي عن طريق إدخال أرقام الجلوس الخاصة بهم ، كما أشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح بين الطلاب هذا العام مرتفعة.

وفرت الوزارة موقع يسهل على الطلاب استخراج نتائج التوجيهي في الاردن 2023 في جميع المحافظات، وذلك عن طريق اتباع الآتي..

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

Www tawjihi jo موقع النتائج

وزارة التربية والتعليم الأردنية خصصت رابطًا خاصًا لنشر نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023، ويتم تفعيله كل عام مع ظهور النتائج رسميًا. وسيتم الإعلان عن النتائج في مساء اليوم ، والتي سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي يُعقد في مقر الوزارة الرسمي بعد ساعات من الآن، وذلك لاعتماد النتائج والإعلان عن نسب النجاح وأسماء الطلبة الأوائل ، ويمكن للطلاب في جميع المحافظات الحصول على نتائجهم عبر هذا الرابط المخصص.