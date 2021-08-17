رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة 2021 للطلاب وأولياء الأمور، والمقرر إعلانها فور اعتمادها رسميا من الوزير طارق شوقي.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور اعتمادها عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، عبر بوابته الإلكترونية حيث يحصل الطاب على نتيجته مجانا.

وسيتم إتاحة النتيجة للطلاب، من أجل التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، بدرجات المواد والمجموع الكلى.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها.

https://g12.emis.gov.eg/

طرق استعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يقوم الطالب بعد دخول الرابط بالضغط على تسجيل الدخول ثم وضع البريد الإلكتروني

وبعد ذلك يدخل اسمه ورقم الجلوس الخاص به فيظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.