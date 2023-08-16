رابط موقع نتائج التوجيهي الاردن 2023 نتائج الثانوية العامة وزارة التربية الاردنية Www tawjihi jo

ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة في الأردن 2023 بفارغ الصبر إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي ستحدد مستقبل كل طالب والكلية التي سوف يلتحق بها لاستكمال مسيرته التعليمية ، وجريدة المال الإلكترونية تحرص على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول مختلف الموضوعات، لذا ستنشر في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن، لتسهيل عملية البحث عن هذه المعلومات لجميع المهتمين.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 الأردن غدًا الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءً، جاء ذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي الأردن 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم انعقاد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة (نتائج التوجيهي 2023 الأردن) غدًا الأربعاء في تمام الساعة 6 مساء داخل مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ويكون ذلك في وسط حضور مجموعة من المسؤولين وعدد من الصحفيين والإعلاميين لنقل الحدث، وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تحديث موقعها الرسمي بواسطة الجهات المختصة ليكون قادرًا على تحمل الضغط المتوقع في الدقائق الأولى بعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الأردن.

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

وضعت وزارة التربية والتعليم الأردنية مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها حتى يسهل على طلاب الثانوية الحصول على نتائج التوجيهي 2023 الأردن، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

في البداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

ومن ثم قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

وبعدها قم بإدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “عرض النتائج”، لتتمكن من معرفتها في النهاية.

ومن الجدير بالذكر، انتهت الوزارة من جميع مراحل تصحيح وتدقيق نتائج الثانوية العامة 2023 للتأكد من دقتها، وتشير بعض المصادر داخل الوزارة إلى زيادة مؤشرات النجاح بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يشير إلى ارتفاع المجاميع هذا العام.