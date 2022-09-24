رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

ييتيح رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022، عددًا من الخدمات الخاصة بالطلاب المنضمين للمدن الجامعية، أبرزها مواعيد التقديم للمدن الجامعية، والأوقات التي يمكن الالتحاق بالجامعة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال التقرير التالي كيفية الدخول على رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022 وخطوات التسجيل.

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022

يمكن للطلاب سواء المستجدين أو القدامى التقديم للانضمام للمدن الجامعية، عن طريق الدخول على بوابة الزهراء لإدارة المدن الجامعية عبر رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022 من هنا www.tansik.egypt.gov.eg.

ويقدم موقع الزهراء، عددًا من الخدمات الخاصة بالطلاب المنضمين للمدن الجامعات ومنها الآتي:

مواعيد التقدم للمدن الجامعية

ويمكن التعرف على الأوقات التي يمكن الالتحاق بالجامعة، من خلال الدخول لموقع بوابة الزهراء من هنا www.tansik.egypt.gov.eg، اختيار الجامعة، لتظهر مواعيد التقديم.

تقديم طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية

من الخدمات التي يقدمها موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، هي تسجيل طلب تقديم للمدينة الجامعية وهو شرط أساسي للالتحاق بها، من خلال خطوات كالآتي:

الدخول على موقع زهراء للمدن الجامعية، واختيار تقديم طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية.

يجب اختيار ما إذا كان الطالب «مستجد أو قديم» ويقصد بمستجد الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

يتم تحديد الجامعة المراد التقديم للمدينة الجامعية بها.

استيفاء بيانات الطالب الشخصية، التي تتضمن جنسية الطالب، الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، محل الإقامة، العنوان بالتفصيل، البريد الإلكتروني، التليفون، اسم الأب، مجموع الثانوية العامة، نوع السكن.

الضغط على المربع بجانب الإقرار بأن البيانات المذكورة في طلب التقديم صحيحة طبقًا للأوراق الرسمية، التي يجري تسليمها عند القبول، وإذا ثبت أي خطأ في البيانات يجري تحويل الطالب للشؤون القانونية والفصل نهائيا من المدينة.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن موقف تقديم طلب القبول بالمدن الجامعية من خلال ادخال الرقم القومي المراد الاستعلام عنه، يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي.. www.tansik.egypt.gov.eg

حدمات يقدمها رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2022

يقدم الموقع خدمة الاطلاع على إرشادات والشروط والاقرارات التي يحتاجها الطالب، من خلال الدخول إلى الموقع واختيار الجامعة للاطلاع على كل ما يخص الانضمام للمدينة الجامعية.

تقديم الأوراق خلال 10 أيام من القبول.. شروط تسكين المدن الجامعية بأسيوط

أسعار السكن في المدن الجامعية بالمنوفية.. 3 فئات تبدأ بـ500 جنيه

خطوات التقديم للسكن في المدن الجامعية بالسادات.. غدًا آخر موعد

التقديم للسكن في المدن الجامعية بقنا.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

التقديم في المدن الجامعية بالمنوفية.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

معلومات عن المدن الجامعية في المنيا.. أعداد الطلاب والخدمات المقدمة

التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنصورة.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

التقديم للسكن في المدن الجامعية بالإسكندرية.. خطوات التسجيل

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية