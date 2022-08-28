رابط موقع التنسيق للدبلومات الفنية 2022، يتصدر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري جميع المنصات الإلكترونية حاليًا، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد انطلاق التنسيق الفني.

بوابة «المال نيوز» تستعرض من خلال هذا التقرير رابط التنسيق الإلكتروني وموعد تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب.

رابط موقع التنسيق الإلكترونى الدبلومات الفنية 2022

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي 2021-2022 من كافة محافظات الجمهورية التقديم في الرابط الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق وذلك من خلال هذا الرابط من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ بإدخال كافة بيانات المطلوبة عن الطالب ونوع الدبلوم الفني ونظام دراسته.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

تنطلق مراحل تنسيق طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة من بينها الفني التجاري نظام الـ3 سنوات بعد أيام قليلة، وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الفني والبحث العلمي والتي تنطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث أقر بالفعل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بنفس قواعد العام الماضي وفقًا للحد الأدنى للقبول والذي تم إقراره بـ75%.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم لاجتياز اختبارات المعادلات التي تفرضها الكليات على طلاب الدبلومات قبل الالتحاق بها والتي تعد أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالكلية المطلوب الدراسة بها عقب إلغاء نظام الـ5 سنوات في التعليم الفني.

ويمكن للطلاب الاستعانة بقائمة الكليات المرشحة للطالب وفقًا لبياناته والتي أتاحها الموقع الإلكتروني للطلاب ليتمكنوا من كتابة أكثر من 75 رغبة في استمارة التنسيق المتاحة بشكل إلكتروني، حيث وفرت الوزارة نسبة 10% من الأماكن الشاغرة لطلاب التعليم الفني بالكليات المتاحة فقط للالتحاق بالكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023.