أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022 لطلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول والثاني، والذين سجّلوا رغباتهم بحد أدنى 50% للمرحلة للشعبتين العلمي والأدبي، وأكّدت الوزارة أنَّه يُمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني للحصول على النتيجة.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صدر عنها، أنَّه يمكن للطلاب الدخول إلى لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لمعرفة الكلية التي رُشّح لها، مؤكّدة أنَّه يمكن للطلاب بعد معرفة نتيجة الترشح طباعة بطاقة الترشح، والتّوجه بها خلال أيام وفقًا لخريطة عمل الجامعات.

موعد الحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022

اختتمت الجامعات الأهلية، أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، وفقاً للضوابط والقواعد والحدود التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية بحد أقصى، اليوم الأربعاء، أو غدا الخميس، ويعرف الطالب النتيجة من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022.

وأعلن مكتب التنسيق مد فترة التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، لتنتهي مساء الثلاثاء 13 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عقب مد فترة التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية، موضحة رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية للجامعات الأهلية 2022

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.

وأضافت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022: وذلك وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأدخلت المنظومة التعليمية خاصة فى الجامعات، جامعات أهلية جديدة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن تفاصيلها، وقالت الوزارة إن الجامعات الأهلية الجديدة والتى لها تنسيق هذا العام ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2022 هى 12 جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ومازال أمام الطلاب فرصة أخيرة للالتحاق بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ، فما زال متاحا لهم حتى الآن كتابة رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx، للطلاب المصريين سواء داخل أو خارج مصر.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أنها حرصت على أن تزيد من عدد الأيام المخصصة لتسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق، لإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة.

طريقة التقديم للالتحاق بالتخصصات المختلفة للجامعات الأهلية

ويتم التقديم للالتحاق بالتخصصات المختلفة للجامعات الأهلية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

يزداد البحث من طلاب الثانوية العامة المتقدمين فى تنسيق الجامعات الأهلية على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 والتي من المقرر الاعلان عنها خلال يومي الاربعاء أو الخميس، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عقب مد فترة التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية حتى أمس الثلاثاء.

موقع التنسيق الإلكتروني

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx.