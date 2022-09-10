رابط مسابقة الأزهر 2022.. طريقة وكيفية التقديم

بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف إجراء مسابقة لتعيين 16 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية، يبحث قطاع عريض من المواطنين عن رابط مسابقة الأزهر 2022 وطريقة التقديم والكيفية.

وكثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول رابط مسابقة الأزهر 2022.. وآلية التقديم عبر رابط مسابقة الأزهر 2022 خلال الدقائق القليلة الماضية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض التفاصيل الكاملة عن رابط مسابقة الأزهر 2022 من خلال التقرير التالي..

رابط مسابقة الأزهر 2022.. التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية

وفق المعلن، يمكن التقدم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين المدرسين في مختلف المجالات بالمعاهد الأزهرية، إذ يتم التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=3e/qBmxLH6TzdVKHo1Sisw==

أو رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 فور الإعلان عنه رابط مسابقة الأزهر 2022 من هنا.

https://www.azhar.eg/homepage2?fbclid=IwAR1Qz_RihQbQ7x-tJd9sRdDuMKR9apD6NPQdvmSnVFZZAPJsbReEXjTg2Vg

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2022

معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الأزهر تخصص «علوم شرعية وعلوم عربية».

معلم مساعد رياضيات من خريجي «كليات التربية أو العلوم» بجامعة الأزهر أو من خريجي الجامعات الأخرى تخصص «الرياضيات».

معلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات «الألسن والآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية» تخصص لغة إنجليزية.

معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، وكليات الدراسات الإنسانية، وكليات «التربية الطفولة».

معلم مساعد في الكيمياء والفيزياء، والأحياء، من خريجي كليات التربية، وتخصصات علم النفس.

معلم مساعد في الحاسب الآلي، من خريجي كليات التربية في تخصصات «حاسب آلي – تكنولوجيا التعليم – تكنولوجيا التعليم التربوي»، ويُعين أيضًا خريجي كليات العلوم، والهندسة شعبة حاسب آلي، وكليات الحاسبات ونظم المعلومات، وكذلك خريجي المؤهلات العليا الأخرى المتخصصة في الحاسب الآلي .

شروط التقدم مسابقة الأزهر 2022

يتطلب ألا يزيد السن عن 40 عامًا وقت الإعلان.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.

ألا يقل التقدير العام عن جيد.

الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها كما هو مبين بالإعلان، ثم باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة.

لا يحق للمتدقم طلب النقل إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استلامه العمل.

التقدم لشغل الوظائف يكون وفق النطاق الجغرافي الوارد ذكره بالإعلان، ويتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.

الأوراق المطلوبة للتقدم مسابقة الأزهر الشريف 2022

تقديم شهادة الميلاد مميكنة وحديثة.

تقديم نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء للذكور.

تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة للفتيات.

تقديم نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

تقديم نسخة من شهادة الخبرة إن وجدت.

تقديم صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

تقديم صحيفة حالة جنائية «فيش» حديثة موجهة للتنظيم والإدارة أو (الأزهر الشريف).