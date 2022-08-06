رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة.. سجل البيانات الآن

حان وقت الفرح، رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة، حيث يشهد محرك البحث جوجل حركة غير طبيعية، للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم من جانب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري و رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس رسمي تابع للوزارة، لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلاله فور ظهورها , رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

إذ يمكن للطالب الدخول عبر رابط الوزارة، ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر النتيجة أمام الطالب, رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم من خلال الرابط الذي خصصته بوابة “المال”، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويعتبر الرابط الأسهل والأسرع في الحصول على النتيجة هو natega.almalnews.com، والمتاح التسجيل عليه حاليًا على موقع بوابة”المال”، لاستلام النتيجة بعد ظهورها مباشرة، خاصة بعد حالة الترقب الواسع والقلق التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة مؤشرات ونسب النجاح لنتيجة الثانوية للعام الجاري 2022، والموعد الرسمي لظهورها.

خطوات تسجيل بيانات الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد الدخول على الرابط السابق، يمكن اتباع الخطوات التالية: رابط شهادة ثالثة ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

وبناء على الإحصائيات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، فإن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية، بلغ 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية داخل 2089 لجنة.