رابط شغال للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.. خطوات معرفة درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث اعتمدها الدكتور رضا حجازي في الساعات الأولى من صباح اليوم؟

اضغط هنا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

إدخال المعلومات المطلوبة: سيتم طلب بعض المعلومات الشخصية للطالب، مثل رقم الجلوس أو رقم الهوية، واسم المدرسة التي تم التسجيل بها.

الانتظار لحين ظهور النتائج: بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يجب على الطالب الانتظار حتى يظهر رقم نتيجته.

طباعة النتيجة: بمجرد ظهور نتيجة الطالب، يمكنه طباعتها للاحتفاظ بها كدليل.

يجب على الطلاب أن يحرصوا على إدخال المعلومات المطلوبة بدقة حتى يتمكنوا من استرداد نتائجهم بسرعة. كما يجب عليهم التأكد من أنهم يستخدمون موقع رسمي للاستعلام عن نتائجهم وألا يشاركوا أي معلومات شخصية مع مواقع غير موثوق بها.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم الكلية في جميع المواد وحالتهم بإدخال رقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

وفي السياق، سادت حالة من الفرح والسعادة في منزل الطالب كيرلس نوناي، ابن محافظة المنيا، بعد حصوله على ٤٠٢ درجة في شعبة علمي علوم، وتم تصنيفه ضمن أوائل الجمهورية.

وقد صرح والد كيرلس، نوناي يعقوب فانوس بأنه شعر بسعادة بالغة بعد تفوق ابنه في الثانوية العامة، وأنهما لم يحددا حتى الآن الكلية التي سيدخلها. وأضاف كيرلس بدوره بأن والديه لعبوا دورًا كبيرًا في تفوقه، وأنه كان يدرس دون التفكير في أي شيء آخر، رغم أنه كان يلعب كرة القدم يوميًا. وأكد والد كيرلس أن الاجتهاد والعمل الجاد هما أساس التفوق.