رابط حجز شقق سكن مصر 2022.. 7 خطوات للتقديم في 22 ألف وحدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط حجز شقق سكن مصر 2022، لتتيح 22 ألف وحدة سكنية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ التقديم و الحجز على مشروعات سكن مصر يوم 15 يناير المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستطلع، من خلال التقرير التالي، تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن رابط حجز شقق سكن مصر 2022 وكل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها.

رابط حجز شقق سكن مصر 2022.. مساحات تتراوح بين 106 و133 م2

كشف المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة- القاهرة الجديدة- العبور الجديدة- حدائق أكتوبر- المنيا الجديدة- الشروق- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- غرب قنا- ناصر “غرب أسيوط”- العلمين الجديدة”.

رابط حجز شقق سكن مصر 2022 و طريقة التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح 22 ألف وحدة سكنية في بعض المدن الجديدة في 5 مشروعات سكنية “مشروع سكن مصر- مشروع دار مصر- مشروع جنة- مشروع إسكان متميز- مشروع قطامية جاردنز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وستعلن وزارة الإسكان فى الفترة المقبلة موعد الحجز والشروط ومواقع الحجز والأسعار.

وأشارت إلى أن تخصيص الوحدات سيكون بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، من هنـا https://hdb-reservation.com/.

ويعدّ مشروع سكن مصر 2022 أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهي مشروعات خاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط حجز شقق سكن مصر 2022، رغم أن باب الحجز لم يُفتح بعد.

رابط حجز شقق سكن مصر 2022.. مساحات الوحدات

يبلغ عدد شقق سكن مصر نحو 8660 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تتراوح بين 106م2 إلى 133م2، ويتم طرح وحدات سكن مصر 2022 في 11 مدينة جديدة،

منها المنيا الجديدة والشروق والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وغرب قنا والقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر وناصر «غرب أسيوط»،

كما أن تخصيص الوحدات سيكون بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

شروط حجز شقق سكن مصر 2022

أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان عن موعد إتاحة شروط حجز شقق سكن مصر 2022، وطريقة الحجز، والمواقع، والأسعار، وطريقة السداد، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، من هنا https://www.hdb-reservation.com/.

خطوات حجز شقق سكن مصر 2022

يعدّ مشروع سكن مصر 2022 أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهي مشروعات خاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وفيما يلي خطوات حجز شقق سكن مصر:

1- الدخول إلى موقع بنك التعمير و الإسكان الإلكتروني، من هنـا https://www.hdb-reservation.com.

2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع الذي تريده.

3- اضغط على تسجل مستخدم جديد.

4- سجل البيانات الأساسية، التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول.

5- تحديد كلمة المرور الخاصة بك، واضغط على اختيار «تسجيل».

6- تصلك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل»، مع اختيار المشروع السكني فى أى مدينة ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخلها.

7- اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».