يمتد تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 بداية من اليوم ولمدة 7 أيام بحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب أي تتضمن الحاصلين على حد أدنى 50% بنتيجة الثانوية العامة 2022، حيث بدأ الطلاب اليوم تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022، بوابة “المال تنشر رابط تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال هذا التقرير..

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة

يسجل الطلاب الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويتبع الطالب بعد الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخطوات التالية لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022:

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مرتبة في مجموعات.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

شروط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022.

بعد أن يتم الانتهاء من إدخال الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن طباعتها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك حفظ نسخة من رغباتك بالضغط على «Save As» على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

وإذا قمت بتعديل رغباتك بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 عدة مرات اعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.