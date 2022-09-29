رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الآن على الموقع الالكتروني

مازالت عمليات البحث عن تنسيق الدبلومات الفنيه 2022 على مواقع البحث الالكترونية مرتفعة حتي الأن، وذلك لجميع طلاب الدبلومات الفنية، الراغبين في معرفة نتيجة التنسيق الخاص بهم للعام الدراسي 2022 – 2023.

وتقدم “بوابة المال الالكترونية” تنسيق الدبلومات الفنيه 2022 الان على الموقع الالكتروني والذي تتاح عليه نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، عبر الرابط التالي

https://tansik.digital.gov.eg/application/

كما ان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنيه 2022، حددت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع الكتروني خاص بها لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022.

كما يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10% من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

ومتاح للطلاب الحاصلين على الدبلوم من المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات بشعبه المختلفة والتي تشمل التجارة، الصناعة، الزراعة، والمدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان، والدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

تنسيق الدبلومات الفنيه 2022

ويجب على طلاب الدبلومات الفنيه 2022، التقدم إلي الجامعات التي تم قبولهم بها بتلك المستندات الأتية:

أصل شهادة المؤهل + 5 صور

أصل شهادة الميلاد + 5 صور

2 صورة لبطاقة الترشيح

نموذج 2 جند + 6 جند أو 7 جند للطلاب الذكور

عدد 8 صور شخصية مقاس 4×6

عدد 2 صور بطاقة شخصية لولى الأمر

عدد 5 صور بطاقة شخصية للطالب

تقديم قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى