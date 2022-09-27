بدأ البحث عبر موقع جوجل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس- للمرحلة الثالثة- كثيرًا، بعد انتهاء إجراءات التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، للحاصلين على هذه الشهادات نظاميْ 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية العامة.

ولن يقبل النظام رغبات الطالب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 إلا بعد استيفاء كل الرغبات، وعددها 75 رغبة، وبدون وجود أية أخطاء.

وجاء قرار مدّ فترة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية- كان مقررًا غلقه السبت الماضي 24 سبتمبر- حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الآخرين الراغبين في تعديل رغباتهم.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الطلبة الحائزون على حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة لهم تبعًا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلَّغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات.

ومن المجلس القومي للرياضة، ويظهر الحافز مضافًا للمجموع الكلي للطالب.

وفي حالة اختيار الطالب في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لإحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي لمنطقة سكنه، سيقوم البرنامج بإبلاغه بأن رغبته تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل رغبته.

موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

الموقع سيتاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن يسجل الطالب رغباته باستخدام رقم الجلوس الخاص به والرقم السري، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، عن طريق أي حاسب متصل بالإنترنت.

كما يمكن للطالب التوجه لمعامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، والتي يتم فتحها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة لكل شهادة 3- 5 سنوات.

تم فتح باب التقديم للطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2022 بكليات: التجارة- التربية شعبة تعليم فني- كليات التربية النوعية- كليات الزراعة- الخدمة الاجتماعية- كليات السياحة والفنادق- كليات الهندسة- الفنون التطبيقية- كليات الآثار- الفنون الجميلة- تكنولوجيا التعليم الصناعي.

وأيضًا المعاهد الأتية المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الفنية الصناعية والمعاهد الفنية السياحة والفنادق والمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية سيتم بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات خلال فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، وذلك لترشيح الطلاب طبقًا للحدود الدنيا للمعاهد والكليات المتاحة.

وستعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. وللاطلاع عليه اضغط هــــنــــا