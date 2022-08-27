رابط تقليل الاغتراب 2022.. قواعد إجراء التحويلات لتسجيل الرغبات

حصل رابط تقليل الاغتراب 2022 على الأكثر بحثا عبر الشبكة العنكبوتية، حيث تعتمد نتيجة تقليل الاغتراب بالأساس على عدد الأماكن المتاحة في الكلية المرغوب التحويل إليها، وفي الغالب تكون في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، كما تعتمد على درجات الطالب في مجموع الثانوية العامة، ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا لتقليل الاغتراب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية، وأيضًا رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وموعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022.

رابط تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة

يستطيع الآن طلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة التقدم لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب عبر الرابط: رابط تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx.

شروط تقليل الاغتراب 2022

توجد عدة شروط وقواعد يجب معرفتها قبل تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المراحلتين

الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة، وفق المعلن من المجلس الأعلى للجامعات 2022.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، قواعد إجراء التحويلات لتسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد في التحويل المناظر وغير المناظر وذلك في حدود نسبة (10%)، ووفقًا للضوابط الآتية:

1 – لا تحويلات ورقية، ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

2 – استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

4- المفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الإغتراب على أساس مجموع درجات الطالب، ويتم التحويل غير المناظر بعد استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

5– التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، ويمكن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

6– السماح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلى إحدى المعاهد الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للالتحاق بالكليات والجامعات

يستطيع الطلاب الدخول ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مباشرة من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للكليات

.https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ويجب على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح بعد معرفة النتيجة من موقع التنسيق الالكتروني والتوجه إلى الكليات التي تم ترشيحهم لها لإتمام إجراءات القيد.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد التباع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، في ظهر الخميس الموافق 25 أغسطس 2022.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة المسجلين في المرحلة الثانية وفق المعلن من وزارة التعليم العالي 255 ألف طالبًا وطالبة، من إجمالي حوالي 269.20 طالبًا وطالبة في هذه المرحلة.

وكان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب العلمي لشعبتيى العلوم والرياضة 246 درجة فأكثر، بنسبة 60% فأكثر، ويبلغ عددهم 223 ألفًا و294 طالبًا وطالبة، في حين كان الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الأدبي 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% فأكثر، ويبلغ عددهم 45908 طالبًا وطالبة.