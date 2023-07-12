رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ومرحلة رياض الأطفال

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم الإلكتروني إلى المستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال وطرق تقديم طلبة الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، منذ الأحد الماضي الموافق 25 يونيو 2023، وينتهي التقديم في يوم 31 يوليو 2023 بالمعاهد العادية، وفي المعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17 من يوليو 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب عن معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر جوجل.

وحول تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية المصرية أن أولياء الأمور يتمكنون من التقديم للصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية 2023، عقب فتح باب التقديم من خلال بوابة الأزهر الشريف في مصر من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، ومنها الدخول من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في الأزهر 2023، عبر بوابة الأزهر الشريف أو الدخول بشكل مباشر من موقع القطاع هنا.



ضوابط القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023

يكون الحد الأدنى لعمر التقديم بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال هو عمر «4 سنوات» في أول شهر أكتوبر 2023، والحد الأقصى يكون (5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا).

يكون الحد الأدنى لعمر التقديم بالصف الأول الابتدائي لكل «المتقدمين الجدد» هو عمر «6 سنوات» في أول شهر أكتوبر 2023، والحد الأقصى يكون «9 سنوات».

على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وسيقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة، وكذلك اسم المعهد الذي قد تم اختياره ونوعه.

على ولي الأمر متابعة “موقع التنسيق الإلكتروني” إلى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك في المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

وسيتم تصعيد أطفال المستوى الأول في العام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال في المعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.

ويتم تصعيد أطفال المستوى الثاني في العام الدراسي المنقضي في المعهد للصف الأول الابتدائي في المعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر لتقديم إلكتروني، وذلك مع مراعاة استيفاء دون أي مستندات أخرى ستكون لازمة في هذا الشأن.