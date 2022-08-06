رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 .. تعرف علي الرسوم وموعد التقديم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2022 , رابط تظلمات الثانوية العامة 2022
كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد التقدم ورسوم التقدم بالتظلم علي نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط تظلمات الثانوية العامة 2022
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم البدء في تلقي طلبات التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد إعلان النتيجة بـ 15 يوما , رابط تظلمات الثانوية العامة 2022.
واعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة الثانوية العامة 2022، وبلغت نسبة النجاح العامة 75.04%.
وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%، وفي شعبة علمي رياضيات 81%، وفي الشعبة الأدبية 68%.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم بطلب التظلم بواقع 300 جنيه لكل مادة.
رابط تظلمات الثانوية العامة 2022
واشارت وزارة التربية والتعليم الي أن التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا من خلال الرابط التالي:
وللتقدم بالتظلمات يقوم الطالب بالدخول علي رابط تظلمات الثانوية العامة 2022
ضوابط التقدم بالتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022
- التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة
- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا
- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم بـ 300 جنيه لكل مادة
- تودع الرسوم بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدي وزارة التربية والتعليم
آليات وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2022
وقالت التعليم إنه بعد قبول طلب التظلم يقوم الطالب بالآتي :
- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي الأمر وممنوع اصطحاب مدرس المادة
- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخري
- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر
- يتم الاطلاع علي صورة البابل شيت بالإضافة إلي نموذج الإجابة
- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه
الإجراءات المتبعة بعد التقديم بالتظلم
- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا
- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات علي نموذج الاجابة
- ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بالنموذج الملاحظات.
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.