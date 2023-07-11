رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. 3 خطوات أمام العملاء لوضع البيانات

عممت وزارة البترول والثروة المعدنية، التحول الرقمي فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووفرت رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، بعدما تساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز المختلفة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، كما تشهد محركات البحث عمليات بحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.

بوابة المال نيوز تستطلع من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023…

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. موقع بتروتريد



أعلنت شركة « بتروتريد » إحدى شركات قطاع البترول المصري استقبال الشركة لقراءة عداد الغاز بداية من يوم 1 يوليو، حتى يوم 20 من الشهر الجاري، ويجب على العملاء اتباع التعليمات الآتية:

الدخول إلى رابط موقع بتروتريد من هنا.

ثانيا: تسجيل البيانات التالية «شقة – عمارة – بلوك – قطاع – يومية – منطقة – محافظة» .

ثالثا: الضغط على كلمة عرض لتسجيل القراءة وظهور الفاتورة المستحقة.



الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر يونيو 2023



وفرت وزارة البترول عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، ومنها تطبيق بتروميتر، حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

ويستطيع المواطنين تحميل تطبيق بتروميتر على الموبايل من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد أو على الأيفون.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. مكاتب خدمة العملاء

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت، التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000727 أو المحمول على رقم 5727، إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول او خط أرضى على رقم 17169، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.