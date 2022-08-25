رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022.. 75 رغبة أمام الطالب

بدأ البحث الآن عن رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 وتنسيق المرحلة الثالثة 2022 لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وتحظى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 باهتمام من جانب الآلاف من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية التي بدأت منذ عدة أيام.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

خلال ساعات سيجري إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، الخميس، حيث أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022 الثلاثاء الماضيمن هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد برقمه السري.

يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات.

يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق عبر الضغط على هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة

يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2022

نتيجة المرحلة الثانية 2022 ستعلن خلال ساعات على موقع تنسيق الثانوية العامة، برقم الجلوس، حيث يضغط الطالب على رابط الموقع من هنا، ثم يضع رقم الجلوس لتظهر له نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 والجامعة أو المعهد الذي تم قبوله فيه حسب مجموعه والرغبات التي جرى اختيارها.

وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2022 ستبدأ مباشرة إتاحة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 .