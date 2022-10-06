رابط تسجيل اللوتري الامريكي 2022.. متاح على الموقع الالكتروني حتى 10 أكتوبر 2022

تقدم بوابة المال الالكترونية، رابط تسجيل اللوتري الامريكي 2022، والذي بدأ اليوم 6 أكتوبر 2022، وينتهي في 10 أكتوبر 2022، وذلك من خلال استقبال طلبات المهاجرين إليها من الدول العربية ومن بينها مصر، والسودان، والمغرب، حيث مستهدف طرح 50 ألف قرعة سفر عشوائية للمتقدمين.

ويشترط ان يكون المتقدم لطلب الهجرة إلي الولايات المتحدة الامريكية، عند بدء استخدام رابط تسجيل اللوتري الامريكي 2022، ان يكون حاصل على الثانوية العامة، أو شهادة البكالريوس، كما أن التسجيل بالمجان، من خلال ملء الإستمارة الالكترونية على موقع وزارة الخارجية الامريكية في الفترة من 6 – 10 أكتوبر الجاري.

شروط تسجيل اللوتري الامريكي 2022

ان لا يقل عمر المتقدم للهجرة العشوائية عن 18 عامًا.

أن يكون جواز السفر ساري لمدة 3 سنوات.

شرط أساسي امتلاك المتقدم مدة 12 عام من تعليمه الاساسي.

يتم تقديم طلب واحد فقط للهجرة العشوائية لأمريكا.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور بإتمامها أو الإعفاء أو التأجيل

صورة شخصية 6×6

كتابة الحالة الاجتماعية للمتقدم

أن يكون المتقدم تابع لإحدي الدول المسموح لمواطنيها بالتقدم للهجرة.

رابط تسجيل اللوتري الامريكي

الدخول على الموقع التالي : https://dvprogram.state.gov/

ثم الضغط على خانة Check Status

ثم الضغط على خانة Continue

ثم ملء البيانات الشخصية الموضحة في الاستمارة الالكترونية مع التأكد من صحتها ودقتها لعدم رفض الطلب.