يتيح بنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، الاطلاع على المقررات الدراسية والاستماع لشرحها بالفيديو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط بنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

ويمكن للطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على المقررات الدراسية عبر موقع بنك المعرفة.

رابط بنك المعرفة لطلاب الرابع الإبتدائي

وللدخول والتسجيل عبر موقع بنك المعرفة المصري، من خلال الرابط التالي :

https://lms.ekb.eg/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flms.ekb.eg%2Frepository%2Fdiscovery%3Fsort%3Drecommended%26strict%3D0

ويتيح بنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، الاطلاع على المقررات الدراسية، والاستماع لشرحها بالفيديو من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين.

وتوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعديد من المنصات التعليمية، وبنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي. بنك االمعرفة المصري

وتوفر وزارة التربية والتعليم منصات تعليمية مثل قناة مدرستنا التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تبدأ خلال الفترة من 5 إلي 9 ديسمبر الجاري.

وتعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقياً، وتختلف الامتحانات من مدرسة لأخرى.

وتعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية ويتم تقدير الدرجات بالألوان ولا يتم إعلان النتيجة للطلاب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن الاختبار يُغطي المناهج الدراسية ، حتى منتصف نوفمبر 2021، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.

وأشارت التعليم إلي أن أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي، قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجاري، يمثل العام الأول لمناهج الصف الرابع الابتدائي، ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم أو نظام التعليم الجديد 0.2.

يذكر أن الحكومة دشنت مشروع بنك المعرفة المصري (EKB) ، ويعد أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت.

ويتيح بنك المعرفة للطلاب المصري والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم.

ويحتوي موقع بنك المعرفة المصري، على موارد من دور نشر عالمية مثل أكسفورد، كامبردج، وناشونال جيوجرافيك.