رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

مع بدء العد التنازلي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات وإعلانها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، يبحث طلبة وطالبات المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قبل أيام قليلة , نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 ورابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، من خلال بوابة «المال»، الذي يتيح الحصول على النتيجة بشكل مجاني، في إطار الحرص على مستقبل طلبة وطالبات الثانوية العامة، من خلال التسجيل على الموقع والحصول عليها فور ظهورها نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 , نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022.

ويتم التسجيل على بوابة«المال»، للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها بعد كتابة الاسم رباعي ورقم الجلوس، واختيار الشعبة «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي»، ثم اختيار المحافظة، وبعد ذلك إدخال البريد الإلكتروني ورقم التليفون والضغط على «سجل الآن». نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني رسمي تابع للوزارة، لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلاله فور ظهورها.

إذ يمكن للطالب الدخول عبر رابط الوزارة، ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر النتيجة أمام الطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

وحسم الدكتور طارق شوقي، إجابة السؤال المتكرر من قِبل الطلاب وأولياء بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أنّ النتيجة ستُعلن بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وتحديدًا مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنّه جارِ تجهيز النتائج في شكلها النهائي، موضحًا أنّ الوزارة تساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة، وتسعى لحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية.

وأكد «شوقي» أن نتيجة الثانوية العامة يتم تجهيزها حاليًا في شكلها النهائي، ويتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب، وكل طالب حصل على درجاته التي يستحقها.