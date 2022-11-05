رابط التصويت لجائزة جلوب سوكر 2022.. محمد صلاح ينافس كبار كبار لاعبي العالم

أطلقت اللجنة المنظمة لجائزة جلوب سوكر 2022، رابط التصويت لجائزة جلوب سوكر 2022، الشهر الماضي، وأعلنت عن قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي شملت اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وانطلقت الجولة الثانية من جائزة جلوب سوكر 2022 الخميس، حيث اقبل العديد من محبي كرة القدم والساحرة المستديرة للبحث عن رابط التصويت لجائزة جلوب سوكر 2022 وتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين لكي يحصلوا على جوائز في تلك المسابقة أو يحتلوا قائمة الترتيب.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط التصويت لجائزة جلوب سوكر 2022.. محمد صلاح أبرز المرشحين..

رابط التصويت على جائزة جلوب سوكر 2022

ويقبل المصريون على الرابط من أجل التصويت للفرعون المصري، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويتنافس محمد صلاح على جائزة جلوب سوكر مع الفرنسي كريم بنزيما، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البلجيكي كيفين دي بروين، النرويجي إيرلينج هالاند، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والعديد من اللاعبين الآخرين.

طريقة التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب من جلوب سوكر

ويمكن التصويت لمحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم من دبي جلوب سوكر بعد تواجده في القائمة النهائية للمرشحين من الرابط التالي:

https://fanspot.globesoccer.com/Content/Vote/Search.

القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من جلوب سوكر، كالتالي:

محمد صلاح نجم ليفربول.

كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ساديو ماني نجم بايرن ميونخ.

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

لويس دياز نجم ليفربول.

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

موعد جائزة جلوب سوكر 2022

ومن المقرر، أن يتم إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من جلوب سوكر، يوم 17 من شهر نوفمبر من العام الجاري.

وتعتبر جائزة جلوب سوكر جائزة إماراتية خالصة، بحيث يحصل عليها الفائزون في مجال كرة القدم لـ14 فئة، حيث تضم اللاعبين واللاعبات ومدربي للأندية والأندية والمنتخبات، وتقام في نهاية كل عام.

ويمكن للمصريين الراغبين في التصويت للاعب منتخب مصر محمد صلاح قبل يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري إذ سيتم غلق الباب في ذلك التاريخ.