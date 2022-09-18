رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. بشرة خير لـ450 ألف أسرة جديدة

جاء إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ليمنح رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 أسبقية البحث على الشبكة العنكبوتية، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، بمثابة نقطة ضوء جديدة لـ450 ألف أسرة، لتصل إلى 5 ملايين أسرة تضم أكثر من 20 مليون مواطن، وذلك في أبريل الماضي.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. الاستعلام بالرقم القومي

يستطيع المستفيدون بالدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة والراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، اتباع عدد من الخطوات للقيام بالاستعلام عن الدعم عبر رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. التالي: https://tk.moss.gov.eg/ تتمثل في الآتي:

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022..خطوات التسجيل

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط: https://tk.moss.gov.eg/

قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام”.

كتابة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقما بالجزء المخصص لذلك.

ستظهر النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

الاستعلام عن الدعم النقدي

يتاح عبر الاستعلام عن الدعم النقدى للتعرف على كل البيانات التالية:

يتاح معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية التي يتبع لها الشخص المستعلم وكذلك معرفة الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

سيظهر اسم المواطن وكذلك رقم بطاقة الدعم النقدي، سواء من خلال دعم تكافل أو دعم كرامة وذلك للمستعلم.

يظهر الشخص المستعلم عن حالة بطاقة الدعم النقدي، سواء كان “تجميد، سار، إيقاف”.

ثم يدخل الشخص المتضرر بالموقع وتقديم شكواه من خلال الرقم القومي، ثم القيام بالضغط على “تسجيل شكوى”، كما يتاح للمستعلم تحديد نوع الشكوى، ثم القيام بكتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

يظهر للشخص المستعلم على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

شروط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

هنك العديد من الشروط المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 والحصول عليه وهي:

أن لا يقل عمر المواطن عن 35 عاما.

ليس لديه تأمينات اجتماعية.

ألا يزيد دخله الشهرى عن 400 جنيه.

يكون مقيما في مصر أثناء ميعاد صرف المعاش.

عدم ملكية أكثر من 3 رءوس ماشية بغرض التجارة فيها.

عدم امتلاك أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

معاش تكافل وكرامة ليس مقتصرا على الرجال فقط ولكن أيضا هناك معاشات للمرأة المتزوجة ولكن هناك شروط لحصول المراة المتزوجة على معاش تكافل وكرامة وهي:

ألاتكون الزوجة تعمل فى جهة عامة أو خاصة.

ألا تكون الزوجة تمتلك أى الحيازات مثل أراض زراعية أو عقارات.

وجود رعاية صحية للأطفال ونسبة حضورهم فى المدارس لا تقل عن 80%.

أن يكون زوجها لا يعمل في أي جهه عامة أو خاصة.

الأوراق المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة الميلاد كمبيوتر.

شهادة ميلاد الأطفال كمبيوتر.

تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال للحصول على معاش تكافل وكرامة.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

تقديم صورة شهادة وفاة الزوج ضمن المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

صوره قيد المدارس.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وعن خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022، أوضحت التضامن أن التقديم في منظومة الدعم النقدي يتم كالتالي:

أول خطوة هي أن يتوجه المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها في منطقته.

يجهز المواطن الراغب في الحصول على تكافل وكرامة المستندات التالية:

صور بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

يقدم المواطن صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وأشارت التضامن إلى أن شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 عديدة منها ما يلي:

عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك

عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم.

عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.