رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.. أسماء المقبولين بالرقم القومي للطالب

أبلغت أكاديمية الشرطة الطلاب المقبولين بنتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 عن طريق الرسائل النصية أو الاتصالات التليفونية، وفقا للنظام المعمول به منذ عدة سنوات.

ويترقب المئات من الطلاب الطامحين في الالتحاق بكلية الشرطة إعلان نتيجة كلية الشرطة، بعد انتهاء جميع الاختبارات التي جرت على مدار الأشهر الماضية، بداية من اختبار القدرات وصولا لاختبار الهيئة.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 وخطوات الاستعلام عن نتيجة الاختبارات عبر الرقم القومى والملف، بالدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار أكاديمية الشرطة والاستعلام عبر الموقع.

رابط الاستعلام بنتيجة القبول كلية الشرطة 2023.. الحصول على الأسماء بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2023 من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ثم اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة كلية الشرطة 2023 فور اعتمادها:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية من هنا https://www.moi.gov.eg/?fbclid=IwAR1sB-H2VZcqqTz04GmLsEzPHXdE0QV-UtA2sJq1dXhpL-eVtgzqpqepJQY.

اختر من الخدمات الإلكترونية «الالتحاق بـ أكايمية الشرطة».

تسجل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي حالة ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023 يتم الحصول عليها من خلال الرقم القومي للطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.. إعداد خريج متكامل

صاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: “أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة”، بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية.

رابط الاستعلام بنتيجة القبول بكلية الشرطة 2023.. رسالة نصية واتصال تليفوني

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 والضباط المتخصصين، خلال مؤتمر صحفي، للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ وزارة الداخلية، وتضمن الإعلان الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

ويُعقد المؤتمر بمقر مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء، رئيس أكاديمية الشرطة، بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2022- 2023 والضباط المتخصصين.

رابط الاستعلام بنتيجة القبول بكلية الشرطة 2023

أصبحت نتيجة القبول بكلية الشرطة 2023 على رأس الأمور التي تشغل فئة كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصًة طلاب الثانوية العامة وخريجي كليات الحقوق، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاختبارات التي تم عقدها على مدار الأشهر الماضية، بداية من اختبار القدرات وصولا لاختبار الهيئة.

نتيجة كلية الشرطة.. تحقيق الجودة في جميع العمليات والبرامج المنفذة

تهدف كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة في جميع العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الغقليمى والدولى، وذلك من خلال:

توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها في المستوى العلمي والمعرفي والمهاري والبدني.

إمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التي تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة.

الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية في كافة مسارات العمل الشرطي.

الاهتمام بالنواحي الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بـ كليات الشرطة ومعاهدها.

النشأة التاريخية لكلية الشرطــــة

( 1896- 1906) إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين.

(1907-1924) صدور أول قانون للمدرسة وانتقالها إلى منطقة العباسية

(1925-1952) تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس

(1953- 1974) تغير اسم كلية البوليس إلى كلية الشرطة

(1975-حتى الآن) أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة

الرؤية : تقوم كلية الشرطة بمهمة إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى بمواصفات ومؤهلات تتفق وطبيعة المهمة الموكلة إليه، وبما يُمكنه من احتراف مهنته والإلمام الكافى بالمتغيرات والتحديات التي تواجه رجل الأمن وربطه واقعياً بكافة الأحداث داخلياً وخارجياً.

وفى هذا الإطار ، تتجه الكلية إلى إعداد وتأهيل طلبتها من جميع النواحي العلمية والتدريبية والانضباطية والتربوية، استناداً على تحقيق التكامل بين المواد والمناهج التي تُدرس في كلية الحقوق وبين مواد الشرطة النظرية والعملية والميدانية واللغات الأجنبية التي تُحددها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقد روعى فيها تفاعلها مع قضايا الساعة والأخذ بالأساليب العلمية والمفاهيم الحديثة فكراً وتخطيطاً وأسلوباً وتنفيذاً.

الرسالة : تسعى الكلية إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى.