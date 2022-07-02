حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من خلال موقعها الرسمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول علي النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على الرابط التالي:

http://emis.gov.eg .

وتعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وستتيح وزارة التربية والتعليم، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الفنية 2022 ، الحصول على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وكشفت مصادر مطلعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية الفنية 2022 ، تم تجميعها في الكنترولات ، وفي انتظار اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نتيجة الثانوية الفنية 2022

وأوضحت المصادر، أنه يمكن الحصول علي النتيجة من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من قبل الوزير.



واختتم طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، امتحانات الثانوية الفنية يوم 9 يونيو الماضي.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين خضعوا لامتحانات نهاية العام الدراسي نحو 499 ألفا و228 طالبا على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب الامتحانات في 47 مادة، داخل 2810 لجان بجميع النوعيات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي” للعام الدراسي 2021-2022.