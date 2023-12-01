رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات الرقم المختصر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777، لاسيما وأن رابط الاستعلام عن الفاتورة وباقات الدفع المسبق والإضافية من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

بوابة«المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وباقات الدفع المسبق والإضافية..

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأسعار باقات الدفع المسبق

يمكن لمشتركي خدمة التليفون الأرضى التى تتيحها الشركة المصرية للاتصالات من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات الرقم المختصر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي اعتبارا من منتصف كل شهر وفي حال عدم التسديد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط وإذا استمر عدم الدفع يتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر.

أرقام أعطال التليفون الأرضي



توجد 3 أرقام للإبلاغ عن أعطال التليفون: 111 أو 01555000111 أو 19777

ويمكن التواصل لإصلاح أعطال التليفون الأرضي بصفحة الشركة على تويتر من هنا

طريقة تحويل عملاء التليفون الأرضي من النظام ربع السنوي إلى نظام الدفع المسبق



تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإرسال رسالة نصية عبر الموبايل لإخبار المشترك بالتحول إلى النظام الجديد هذا نصها: «حرصًا من WE على تحديث أنظمة الخط الأرضي لتوفير ميزات جديدة، تم تحويل خطك (رقم الخط) لنظام WE أرضي (20 / 35 / 65) ربع السنوي المدفوع مقدما، اشحن بـ(حسب قيمة النظام) شامل الخدمات والضريبة قبل 2023/08/03».

خطوات دفع فواتير التليفون الأرضي أون لاين

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من هنا

إدخال كود المحافظة

إدخال رقم التليفون

الضغط على زر “أظهر الفواتير”

ضع علامة صح في مربع “اختر للسداد”

اضغط على زر “ادفع”الموجود أعلى الصفحة

إضافة رقم تليفون آخر للسداد في حالة وجود أكثر من فاتورة، إدخال البريد الإلكتروني، وستظهر البيانات التالية:

رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة (2023) وقيمة الفاتورة، ثم الضغط على زر “سدد”.

بعد الضغط على زر سدد سيطلب إدخال بيانات وسيلة السداد وهل هي بطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم الضغط على زر “سدد”.