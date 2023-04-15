رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023.. طرق السداد أون لاين خطوة بخطوة

سهلت الشركة المصرية للاتصالات وي WE الآن، آلية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، وأتاحت رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023، ويمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023 ورقم أعطال التليفون الأرضي، وطرق دفع فواتير التليفون المختلفة، طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين خطوة بخطوة على موقع المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

تستطيع الآن بعد الإعلان عن الفاتورة رسميًا عمل استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023، من موقع الشركة المصرية للاتصالات «أون لاين» على الانترنت من الرابط التالي: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 بالرقم أون لاين.

وتستطيع الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر الاتصال من رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777 ومعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد أون لاين خطوة بخطوة

تستطيع الآن عمل استعلام فاتورة التليفون ودفع فاتورة التليفون «أون لاين» عبر موقع المصرية للاتصالات على الإنترنت كما يلي:

يجب الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي والموجود بأعلى للاستعلام عن الفاتورة:

يتم ادخال كود المحافظة.

يتم كتابة رقم التليفون.

يتم الضغط على «زر» أظهر الفواتير.

خطوات دفع الفواتير أون لاين عبر موقع شركة WE

يستخدم نفس رابط الاستعلام لـدفع فاتورة الأرضي ويتم بعد الاستعلام اخيتار دفع فاتورة التليفون.

إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.

الضغط على «السداد الإلكتروني».

اختير زر ادفع «ادفع».

ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

اختيار طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد».

الضغط على خانة «سدد».

آخر موعد لدفع فاتورة الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 على موقعها الالكتروني بداية من السبت 15 أبريل 2023، وومنحت فترة سماح لمدة شهر ينتهي يوم 14 مايو 2023.

تمنع شركة وي WE العملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي من عمل المكالمات بداية من يوم 15 مايو 2023، لمدة شهر، مع السماح بالاستقبال، تمنع المصرية للاتصالات المشتركين من استقبال المكالمات بداية من يوم 15 مايو 2023.

أسعار المكالمات من التليفون الأرضي

تتباين قيمة تكلفة الاتصالات من التليفون الأرضي كما يلي:

3 قروش للاتصال داخل المحافظة، 8 قروش للاتصال بمحافظة أخرى لمسافة 60 كم، 16 دقيقة للاتصال بمحافظة أخرى تبعد أكثر من 60 كم.

الاتصال بالموبايل 3 قروش لشبكة وي، و14 قرشًا للشبكات الأخرى.

احتساب رسوم 10 قروش لفتح الخط على الدقيقة الأولي في جميع الحالات السابقة.

طرق دفع فاتورة الأرضى

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طريق يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023، كما يلي:

السنترالات.

البريد المصري.

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

خدمة مصاري

خدمة سداد.

خدمة فوري.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة فودافون كاش

خدمة Bee.

خدمة أمان.

أرقام أعطال التليفون الأرضي

أتاحت الشركة عدة أرقام للدعم الفني أو أعطال التليفون تابعة للمصرية للاتصالات: 111 أو 01555000111 أو 19777

ويمكن إصلاح أعطال التليفون الأرضي من خلال DMعبر تويتر: https://twitter.com/telecomegypt

ويكون التواصل أيضًا على البريد الإلكتروني: [email protected]

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