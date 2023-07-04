رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمثل برنامج “تكافل وكرامة” مظلة للتأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل.

ويزداد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمتقدمين الراغبين في الاستفادة ببرامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن والأيتام وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ما وصل وصل إجمالي المستفيدين من البرنامجين إلى 200 ألف أسرة، ليصل عدد إجمالي أفراد المستفيدين إلى ما يزيد على 20 مليون فرد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وخطوات التقديم للاشتراك في البرنامج للراغبين في ذلك.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة



يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي تيسر هذه الخطوة بكل سهولة عبر موقعها من هنا، وعبر عدد من الخطوات التالية:

كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة.

الضغط على كلمة استعلام.



بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.. كيفية الاشتراك في البرنامج



يهدف برنامج تكافل وكرامة المقدم من الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، من أجل الاشتراك فيه توفير الأوراق التالية ثم التوجه بها إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن للشخص المتقدم، وهي كالتالي:

1- صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة



يجب العلم أنه من أجل الموافقة على الشخص المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة توافر الآتي: