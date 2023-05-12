رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبدأ صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لشهر مايو بالزيادة المقررة، الإثنين المقبل الموافق 15 مايو 2023، وفق الموعد المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لها يوم 15 من كل شهر.

“بوابة المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

– يتم زيارة الموقع الرسمى الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg.

– من ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

– من ثم الضغط على كلمة متابعة.

– يتم ظهور الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

– الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

– يدخل المستفيد من معاش تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به.

– يقوم المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار برنامج تكافل وكرامة.

– يكتب المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

– تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

– إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة رقم الهاتف الخاص به.

– اخيرا يضغط على كلمة «استعلام».

– تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2023

– أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

– أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، ويشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

– عدم ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.

– عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء».

– عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

– عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».