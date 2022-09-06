حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بترقيات 2022، مجموعة من الشروط، قبل الحصول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، تتمثل في أن يكون المعلم المتقدم على رأس العمل بالفعل، وقد أتم على الأقل 5 أعوام سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.

ويبحث المعلمون عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، بالتزامن مع البحث عن نتائج أكاديمية ترقية المعلمين المهنية، واستمرار التسجيل حتى 29 سبتمبر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير، تفاصيل ومعلومات عن رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

يسعى كل معلم للحصول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 وكذلك وزارة التربية والتعليم الذي تم اعتماده:

يمكن للمعلمين الذي ينطبق عليهم الشروط كاملة للترقية بكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني أن يسجلوا بياناتهم من خلال الضغط هنــا https://academy.emis.gov.eg/ .

وعند الدخول للموقع الإليكتروني يمكن الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

والضغط على كلمة تدريب المعلم عن بعد، ثم الضغط على كلمة الترقي.

يتم تسجيل بيانات المعلم الراغب في الترقي بالتفصيل، ثم إدخال كود المعلم.

ويليه خطوة اختيار حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار، ويظهر اختبار مكون من أربعة أسئلة.

وبعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب.

شروط التسجيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بترقيات 2022، مجموعة من الشروط، تتمثل في أن يكون المعلم المتقدم على رأس العمل بالفعل، وقد أتم على الأقل 5 أعوام سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل، وأن يكون حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين 2019-2020 و2020-2021.

وتشمل الشروط استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها والمصابين بمرض مزمن من التدريبات والاختبارات اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر مؤيد بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم.

عن المعلمين الذين سبق لهم التقدم لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، يمكنهم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.

يجب تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (إجازة مرضى بأجر كامل- إجازة مرضي بنصف الأجر)، وكذلك تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم لمدة عام واحد، ويأتي ذلك للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.